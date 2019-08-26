لأول مرة.. "الجونة السينمائي" يعرض أفلامًا في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال المخرج يسري نصر الله، عضو اللجنة الاستشارية الدولية للجونة السينمائي، إن الدورة الثالثة ستشهد إقامة عروض لعدد من الأفلام المشاركة في بالمهرجان بمدينة الغردقة للمرة الأولى.

وتابع في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على عقب ظهر اليوم لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة: "ستتاح الفرصة لأول مرة لجمهور الغردقة لمشاهدة أفلام داخل مدينتهم، وهي نقلة مهمة جدًا في مهرجان الجونة".

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ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان عمرو منسي، أن الغردقة شهدت الفترة الأخيرة افتتاح سينما كبيرة، وقام مدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس بتنسيق العروض بها.

شهد المؤتمر حضور مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس، المهندس خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان، الفنانة درة، المخرج مروان حامد، الكاتب بشير الديك.