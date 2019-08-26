صورة.. كريم عفيفي يهنئ "توتا" بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص نجم مسرح مصر الفنان كريم عفيفي على تهنئة صديقه الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر كريم صورة له مع توتا، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا توتة وعقبال ١٠٠ سنة نجاح وفرح وخير يا سكرة"

ومن جانبه علق "توتا قائلًا:" حبيبي يا كيموووو يا اخويا وربنا يفرحنا وينجحنا جميعا يا صاحبي".

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ويحتفل نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، بعيد ميلاده الـ 33، الذي يوافق اليوم 26 أغسطس.

ويواصل الفنان محمد عبدالرحمن، تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، أحمد العوضى، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي".