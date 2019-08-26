دياب يكشف عن شخصيته في "بحر".. وهكذا علقت زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان محمد دياب عن شخصية في مسلسل "بحر" المقرر عرضه الشهر المقبل على قناة الحياة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "دياب" صورة له من المسلسل ظهر فيها بالملابس الصعيدية، وكتب: "ربيع الضو من مسلسل بحر ابتدأً من الاثنين ٢ سبتمبر، السابعة مساءً على قناة الحياة".

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وعلقت زوجته هاجر الإبياري على الصورة قائلة: "ربيع الضو جالكوا خبوا عيالكوا".

مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة.