إيرادات الأحد.. "Angel has fallen" الثاني و"Crawl" في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 25 أغسطس، إيراد قُدر بـ278 ألفًا و732 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 219 ألفًا و462 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 159 ألفًا و508 جنيهات، وحصل على المركز الرابع فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 71 ألفًا و821 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Ready or Not" بطولة Samara Weaving، وبلغ إيراده أمس 69 ألفًا و589 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 68 ألفًا و812 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 22 ألفًا و351 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 16 ألفًا و426 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "The Angry Birds Movie 2"، محققًا 15 ألفًا و484 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، وقُدرت إيراداته بـ15 ألفًا و132 جنيهًا.