مدير أعمال جوهرة عن زواجها: "غير صحيح.. وهذه حقيقة صفحتها على فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نفى بسام عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الروسية "إيكاترينا اندريفا"، الشهيرة بـ "جوهرة"، خبر زواجها من شاب مصري، وهو الخبر الذي تم تداوله عبر عدد من المواقع الصحفية صباح اليوم الاثنين.

وقال بسام في تصريحات خاصة لمصراوي:" الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة مشيرًا أن الصفحة التي نشرت الخبر مفبركة".

وأوضح:" جوهرة ليس لديها أي صفحات تسويقية عبر موقع فيسبوك".

وكانت إحدى الصفحات التي تحمل اسم الراقصة جوهرة قد نشرت صورة تعلن عن زواجها من رجل أعمال مصري.