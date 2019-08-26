مدير "الجونة السينمائي": كل أفلام المهرجان تُعرض لأول مرة بالعالم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي إن الدورة الثالثة تضم أفلامًا لم تُعرض حتى هذه اللحظة في أي مكان آخر، بعضها سيشارك في الدورة المُقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

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وتابع في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر: "إحنا المهرجان الوحيد الذي تُعرض أفلامه بالكامل لأول مرة في العالم العربي"، مشددًا على أن كل من سيحضر الفعاليات سيشهد بقوة المهرجان.

ويشهد المؤتمر حضور القائمين على المهرجان، وبينهم: رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس مؤسس الجونة، المهندس خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية مصر، الفنانة بشرى رئيس العمليات، عمرو منسي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، مديره انتشال التميمي، مديره الفني المخرج أمير رمسيس، إلى جانب المخرج يسري نصر الله، الكاتب بشير الديك، الفنانة درة، المخرج مروان حامد، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.