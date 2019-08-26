بصورة رومانسية.. كندة علوش تتغزل في زوجها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حبها لزوجها الفنان عمرو يوسف، ووجهت له رسالة رومانسية عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت "كندة" صورة رومانسية تجمعها بزوجها، وعلقت قائلة: "الحياة بجانبك تكون أكثر خضرة، والعالم يصبح مكانا أفضل للعيش فيه".
كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما، في حفل كبير أقيم في يناير 2017، بأحد الفنادق الكبرى بأسوان وحضره العديد من نجوم الفن، ورزقا بطفلتهم الاولي العام الماضي.
يذكر أن الفنان عمرو يوسف يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، بجانب الفنان أحمد عز، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.
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