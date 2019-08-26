الرئيس التنفيذي لـ"الجونة السينمائي": المهرجان يؤثر إيجابيًا على النشاط السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، إن استمرار أي مشروع قائم على أساس 3 عناصر: فكرته، فريق عمل لديه مثابرة لمواجهة التحديات، والتجديد والتطوير.

وتابع في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي أقيم عقب ظهر اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر: "مصر تستحق أن يكون لها مهرجان على خريطة المهرجانات العالمية مع القاهرة السينمائي".

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وأكد أن مهرجان الجونة يخلق موسمًا سينمائيًا سياحيًا، بدون البعد عن هدفه الثقافي، و"رؤيتنا أن نجعله أحد أكبر المهرجانات في المنطقة".

وأشار منسي إلى أن المهرجان يؤثر بشكل إيجابي على النشاط السياحي في مصر، ويساعد في تخريج كوادر من المتطوعين يتم الاستعانة بهم للمشاركة في تنظيم أحداث أخرى مهمة، على مستوى عالي.

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.