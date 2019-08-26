جورجينا رودريغيز تكشف تفاصيل حياتها مع أيقونة كرة القدم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 04:40 مساءً - كشفت حبيبة وزوجة النجم العالمي كريستيانو رونالدو Christiano Ronaldo عارضة الازياء جورجينا رودريغيز عن علاقتها بأيقونة كرة القدم ، وكيف أحبته من النظرة الأولى ..

وقالت جورجينا: " التقينا أول مرة في "غوتشي"، عام 2016 ، حيث كنت اعمل كمساعدة مبيعات، وبعد أيام رأينا بعضنا البعض مرة أخرى في حدث علامة تجارية أخرى، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، وكان حباً من النظرة الأولى".

وجاء لقاء رونالدو مع رودريغيز في إسبانيا ،عندما سجل رونالدو هدفًا كبيرًا مع ريال مدريد، وحصل على لقب "غالاكتيكوس الأعظم" في الفريق، بحسب صحيفة "ذي سان".

ولأول مرة كشفت العارضة رودريغيز عن حبها لرونالدو في مقابلة صحفية ، وقالت : ليس من السهل أن أكون شريكًا لشخص مشهور، لكنني لن أستبدله بالعالم كله. ما أشعر به هو أقوى من أي شيء آخر، وأي نوع من الضغط. معا نحن أقوى وهناك إعجاب متبادل، لكن الإغواء هو أمر مهم للغاية.

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أنجبت رودريغيز 34 عاما ابنتهما ألانا، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم البرتغالي إيفا وماتي من قبل أم بديلة. ولدى لاعب كرة القدم أيضاً ابن يدعى كريستيانو جونيور، 9 أعوام، من امرأة أمريكية.

وقدمت جورجينا التي أكدت أن الثروة والرفاهية ليست مهمة بالنسبة لها، وصفًا موجزًا لروتينها اليومي المعتاد، والذي يتكون من إيقاظ الأطفال، وارتداء ملابسهم والاستعداد لتناول الإفطار.

ثم تلعب مع الصغار، وتتناول الغداء، وتتمتع بقيلولة إسبانية نموذجية وتذهب لممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

وقبل الذهاب إلى الفراش، تستمتع هي ورونالدو بمشاهدة بعض التلفاز.

في العام الماضي، انتقل الزوجان إلى قصر من ثماني غرف نوم في تورينو بعد انتقال رونالدو من مدريد إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بدخل قدره 100 مليون جنيه استرليني

وكانت السنة الماضية صعبة بالنسبة لكريستيانو رونالدو، حيث اتهمته عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا بالاعتداء عليها جنسياً في غرفة فندق في لاس فيغاس في عام 2009. وقامت مايورغا بعد ذلك برفع دعوى قضائية إلى المحكمة، قائلة أنه استغل حالتها النفسية آنذاك.

وتم إغلاق القضية في محكمة في نيفادا هذا الصيف بناءً على طلب كاثرين مايورغا نفسها، وهذا ما أثبت براءة رونالدو علناً.