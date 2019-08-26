بالفيديو: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ المايوه

تسبب فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة في هجوم كبير عليها بسبب ظهور إبنتها ” نور ” بملابس السباحة ” المايوه ” .

وكانت الفنانة الكويتية قد التقطت لها بعض المشاهد أثناء السباحة في فيديو مسجل للتواصل مع متابعيها والرد على أسئلتهم .

وانتقد المتابعون ظهور الفتاة بهذا الشكل واعتبروه “قلة أدب ” ، فيما أسرعت الفنانة الكويتية بالرد عليهم مؤكدة أن ابنتها لا زالت في التاسعة من عمرها .

وكانت فضالة قد استقبلت مؤخراً حفيدتها وسط فرحة عارمة متفاخرة بكونها أصبحت جدة وهي لا زالت في الأربعينات من عمرها.