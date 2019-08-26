بالفيديو: رد شديد اللهجة من والدة حلا الترك على منتقديها بشأن خلع حجابها

ردت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على كل المنتقدين ومن اتهمها بخلع الحجاب، مؤكدة أنها صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الموضوع.

وأشارت السابر في بث من داخل سيارتها إلي أنها لم تكن محجبة في الأساس بل كانت تضع على رأسها غطاء للاحتشام دون التزام صريح بالحجاب، مبينة أنها لم تلجأ إلى أحد حين اختارت أن تحتشم وتغطي شعرها، واليوم ليست بحاجة لاجتهادات البعض حول موضوع تخليها عنه.

وأوضح العديد من المتابعين أن كلامها ” صحيح ” وبأنها بالفعل كانت تظهر في بعض الأحيان مع ابنتها من دون حجاب أو بغطاء على الرأس بينما شعرها يظهر بالكامل، مدافعين عنها وعن قرارها الشخصي الذي لا يضر بأحد وليس من حق أي شخص أن يتدخل به.