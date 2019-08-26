غدًا.. أمسية موسيقية لـ"ساوند تراك" علي محكي القلعة

يستعد أوركسترا "ساوند تراك"، غدًا الثلاثاء، لتقديم أمسية موسيقية متميزة، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ28، وذلك علي خشبة مسرح محكي القلعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متميزة من المؤلفات الموسيقية من أعمال درامية وكلاسيكية شهيرة، أبرزها "حتي آخر العمر، الأيدي الناعمة، إمبراطوريه م، همام في أمستردام، أمير الظلام، عريس من
يذكر أن أوركستر ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات بمشاركة عازف البيانو أمير عوض عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين .
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