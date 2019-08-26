الليلة.. محمد عدويه يحيي حفلًا غنائيًا بالقلعة

يستعد المطرب محمد عدويه، الليلة، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك على خشبة مسرح محكي القلعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم عدويه، خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منهم "قللتي من نفسك، سيبي روحك،

حكاية روح، كل يوم، دي اللي خدتني مني، وغيرها".يشار إلى أن الليلة التاسعة من مهرجان القلعة تتضمن أيضًا حفل غنائي لفريق على "مر الاجيال" في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتبعه حفل موسيقي لعازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست في تمام الساعة التاسعة مساءً.يذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من "مهرجان القلعة الدولي" انطلقت يوم 18 أغسطس الماضي، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، هشام عباس، أحمد جمال، وغيرهم، إضافة إلى عدد من الفرق المصرية، إلى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.