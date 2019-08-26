قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن النجمة اللبنانيةمي مصري سوف تكون من المكرمين في المهرجان هذا العام.
واكد انتشال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل الدورة ال 3 من مهرجان الجونة السينمائي، أنجميع المؤسسين والمشاركين في إقامة الجونة منذ الدورة الأولى يحرصون على إقامة مشاريع جديدة وذلك في اطار المبالغ المادية المسموح لنا.
ويذكر انه يهدف المهرجان إلى جمع صناعالسينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي، بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال التميمي: مي مصري ستكرم في الدورة ال 3 من الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.