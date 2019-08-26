انتشال التميمي: مي مصري ستكرم في الدورة ال 3 من الجونة السينمائي

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن النجمة اللبنانيةمي مصري سوف تكون من المكرمين في المهرجان هذا العام.

واكد انتشال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل الدورة ال 3 من مهرجان الجونة السينمائي، أن

جميع المؤسسين والمشاركين في إقامة الجونة منذ الدورة الأولى يحرصون على إقامة مشاريع جديدة وذلك في اطار المبالغ المادية المسموح لنا.

ويذكر انه يهدف المهرجان إلى جمع صناع

السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي، بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا