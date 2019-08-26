شاهد.. نادية الجندي تثير ضجة بإطلالة شبابية على إنستجرام

نشرت الفنانة نادية الجندي صور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء أجازتها في الساحل الشمالي وظهرت بإطلالة شبابية صيفية أضفت عليها عمرا أصغر من عمرها بعشرات السنين.

ظهرت نادية الجندي وهي مرتدية فستان أبيض قصير مكشوف الكتفين وحرصت على التقاط عدة صور بداخل يخت وعلى الشاطئ وغيرها في أماكن مختلفة بالساحل ونالت الصور تفاعل من الجمهور الذين عبروا عن إعجابهم بالصور التي تظهرها بعمر أصغر من عمرها ويطالبوها بالعودة لشاشة التلفزيون مرة أخرى في أعمال جديدة.

كانت إدارة مهرجان الزمن الجميل في لبنان كرمت نادية الجندي عن مجمل أعمالها الفنية في يونيو الماضي، وشاركت الجندي جمهورها بصور وفيديوهات

لها على صفحتها بإنستجرام استعدادا للتكريم وعلقت عليها:"شكرًا لبنان على التكريم شكرًا رئيس مهرجان الزمن الجميل".

عقب تكريمها نشرت صور لها مع زوجها السابق المنتج محمد مختار وكتبت عليها:" تكريمنا أنا ومحمد مختار من لبنان في مهرجان الزمن الجميل ألف مبروك له ولكل المكرمين فى المهرجان".

اقرأ أيضًا: نجم همام في أمستردام على غلاف مجلة هولندية

يذكر أن بداية حياة الجندي الفنية كانت وهي طالبة في المدرسة من خلال مشاركتها في فيلم "جميلة " مع ماجدة وصلاح ذو الفقار ومن إخراج يوسف شاهين عام 1958،

Advertisements

وكانت أول بطولة مطلقة لها عام 1974 في فيلم "بمبه كشر"، وفي أواخر السبعينات وأوائل الثمنينات تمكنت نادية الجندي من حفر أسمها وسط نجوم الصف الأول ومن أبرز أعمالها "مهمة في تل أبيب"،""،"وكالة البلح"، "ملف سامية شعراوي"،"جبروت امرأة" وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة.

اقرأ أيضًا: إبراهيم نصر يواجه شائعات مرضه.. بالكشف عن برنامجه الجديد

واتجهت في الألفين للدراما التلفزيونية وكان أخر أعمالها مسلسل "أسرار" بطولة عبير صبري، أحمد سعيد عبدالغني، حسام فارس، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

الجدير بالذكر أن نادية الجندي تزوجت مرتين الأولى من الفنان الراحل عماد حمدي وأنجبت منه ىأبنها الوحيد "هشام" واستمرت معه حتى عام 1974، والزيجة الثانية كانت من المنتج السينمائي محمد مختار عام 1978 إلا أنها أنفصلت عنه عام 1995.

وكان أخر ظهور إعلامي لها خلال تكريمها في ختام المهرجان القومي للسينما بدورته الأخيرة.