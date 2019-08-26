بشرى تكشف عن المُكرمين بمهرجان الجونة السينمائي

قالت الفنانة بشرى، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان دعا العديد من النجوم العالميين، ولكن هناك من يقوم بتصوير بعض الأعمال، لافتة إلى أن النجم رامي مالك يتم دعوته منذ الدورة الأولى، ولكن نظرًا إلى انشغاله بالتصوير يقوم بالاعتذار.
أكدت بشرى خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ3 من مهرجانالجونة السينمائي، أن النجم مينا مسعود، سوف يحضر المهرجان، وأضافت أنه كان أعلن عن ذلك خلال فيديو أخيرًا.
تابعت: عندما يقوم البعض بمهاجمة المهرجان يغلق على الفساتين فقط، ولكن المهرجان لم يقتصر على ذلك فقط".
وأضافت: يُكرم هذا العام نجم الكوميديا الفنان محمد هنيدي، وذلك لأنهلم يسلط على الكوميديا الضوء بشكل عالمي، على رغم تصدرها شباك التذاكر، ولا يقتصر التكريم على العمر الكبير.
يذكر أن المهرجان يهدف إلى جمع صنّاع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم، بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.
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