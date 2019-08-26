عمرو منسي: نسعى لتفادي الأخطاء السابقة هذا العام في "الجونة السينمائي"

قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، أن مصر يقال عنها هوليود الشرق ولابد أن يقام مهرجان يمثل مصر ويكون له إضافة، لافتا إلى أن الجونة حاليا أصبح واحد من أكبر المهرجانات في المنطقة.

أكد منسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة

الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، أن الجونه بأكملها تدعم السياحة، لافتا إلى أن التحديات من أهمية أهدافنا للمهرجان حتى لا نقع في أخطاء الأعوام السابقة.

تابع :أن المهرجان أصبح حاليا مدرسة فإن الفرق التي تشارك في المهرجان

يتم طلبها في أعمال خارجية"

يذكر أنه تهدف الدورة الثالثة من المهرجان إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي، بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه الاتزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.