قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، أن مصر يقال عنها هوليود الشرق ولابد أن يقام مهرجان يمثل مصر ويكون له إضافة، لافتا إلى أن الجونة حاليا أصبح واحد من أكبر المهرجانات في المنطقة.
أكد منسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورةالـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، أن الجونه بأكملها تدعم السياحة، لافتا إلى أن التحديات من أهمية أهدافنا للمهرجان حتى لا نقع في أخطاء الأعوام السابقة.
تابع :أن المهرجان أصبح حاليا مدرسة فإن الفرق التي تشارك في المهرجانيتم طلبها في أعمال خارجية"
يذكر أنه تهدف الدورة الثالثة من المهرجان إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي، بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه الاتزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو منسي: نسعى لتفادي الأخطاء السابقة هذا العام في "الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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