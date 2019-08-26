سميح ساويرس : أصبحت الجونة مدينة متكاملة بعد 15 عامًا من إنشائها

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس الجونة، إنه في بداية إنشاء المدينة كان لايتوقع أن تصبح بهذا الشكل الحالي، لافتا إلى أنه بعد 15 عاما من إنشائه لها قام تطويرها حتى أن تصبح مدينة متكاملة بالمدارس والمستشفيات وجميع الخدمات اللازمة.

أكد سميح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان

عن تفاصيل الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، أنه تم إنشاء قاعة موسيقى جديدة في سويسرا قريبا، وأضاف أنه عندما عرض عليه إقامة مهرجان الجونة قام بالاستماع لجميع تفاصيله ونظرا لثقته في حب الفنانة بشرى وشقيقته نجيب ساويرس للسينما وافق عليه.

يذكر أنه تهدف الدورة الثالثة من المهرجان إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي، بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا