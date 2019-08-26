نجيب ساويرس: الجونة السينمائي يهتم بمضمون الاعمال وليس الفساتين فقط

قال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن مايقدم في المهرجان من جميع النواحي السياحية والثقافية، لا فتا الي ان المهرجان يهتم بالترحيب بالضيوف المحاضرة اليه.

واكد ساويرس خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل الدورة ال 3 من مهرجان الجونة السينمائي، أن المهرجان له

بعد فني لايقتصر على الفساتين والحضور فقط، وأضاف المهرجان هو المضمون والفرص الذي نعطيها للشباب

واضاف ان جائزة سينما من أجل الإنسانية تحوز على اهتمام الجمهور منذ الدورة الأولى فهي شعار المهرجان وتهتم بالافلام التي تناشق

الأعمال السينمائية.

يذكر أنه تهدف الدورة الثالثة من المهرجان إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي، بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا