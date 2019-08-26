رجاء الجداوى: كنت أعتقد أن نجوم الزمن الجميل لن يجئ مثلهم حتى شاهدت سينما مصر

كمال سلطان القاهرةً

أثنت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى على المستوى المتميز لأبطال العرض المسرحى "سينما مصر" والذى يتم عرضه حالياً على خشبة مسرح مركز الإبداع الفنى، بدار الأوبرا المصرية، رؤية وإخراج خالد جلال.

وقالت الجداوى: لقد ضحكت وبكيت مع هؤلاء الشباب المبدعون الذين أعادوا لى ذكرياتى مع نجوم زمن الفن الجميل، الذين كان لدى يقين دائم انهم لن يجئ من يعوضهم، حتى شاهدت هؤلاء المبدعين.

وكان المخرج خالد جلال قد كرم الفنانة رجاء الجداوى أمس الأحد كما كرم اسم الفنانة الراحلة تحية كاريوكا والنجم الراحل محمود عبد العزيز وتسلمته الإعلامية بوسة شلبى، والكاتب الكبير بشير الديك، الذى أشاد بالجهود التى يبذلها المخرج خالد جلال فى سبيل إثراء الحركة الفنية بالعديد من المواهب المتميزة.

شهد الحفل عدد من المبدعين ومنهم الموسيقار نصير شمة، والكاتبة فاطمة ناعوت، والملحن هيثم الخميسى، ود. أحمد درويش وزير الإدارة المحلية الأسبق والإعلامى سمير فقيه

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