بعد ضجة تكبير أردافها.. فنانة خليجية تغير شكل رقبتها وتتعرض للانتقادات

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:53 مساءً - ظهرت الممثلة والمذيعة الكويتية امل العوضي في فيديو قامت بتسجيله اثناء وجودها في عيادة التجميل.

وأشارت إلى أنها تقوم بمراجعة الطبيب مرة شهرياً لكي يلقي نظرة على شكل وجهها. وقالت إنه أعلمها بأن مفعول حقن البوتوكس التي تلقتها في وقت سابق ما زال سارياً.

واضافت أن ملامح وجهها لا تحتاج حالياً لأي تعديل وأن الطبيب سيكتفي بإضافة بعض اللمسات التجميلية لرقبتها.

Advertisements

وشرح الأخير أنه ينوي جعل عضلات الرقبة أكثر استرخاء لأنها تسبب هبوط الوجه مع تأكيد الممثلة أنه سيفعل هذا بواسطة البوتوكس.

وعلى إثر انتشار الفيديو على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، تعرضت العوضي لموجة من الانتقادات.

ورأى الكثير من المتابعين أنها تبالغ في الخضوع لعمليات تجميل حتى تغير شكلها بالكامل وتشوهت ملامحها.

ويشار إلى أنها أحدثت ضجة في وقت سابق بعد انتشار صورة لها وهي ترتدي سروالاً ضيقاً وتقف بطريقة جانبية اظهرت انتفاخ أردافها. وتساءل المتابعون عما اذا اجرت عملية تكبير ام أنها اكتفت بالحشو الصناعي.