شاهد.. سما المصري بإطلالة فاضحة في اشهر شارع للدعارة في امستردام!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:53 مساءً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بإطلالة فاضحة اثناء زيارتها الاخيرة لـ هولندا. وكشفت سما المصري ان الفيديو تم تصويره في احد اشهر شوارع بيوت الدعارة في العاصمة الهولندية امستردام. وقالت سما المصري: “كانوا هياخدوني في(( شارع الريد لايت)) بهولندا بس انا جريت..ههههه”. يذكر أن شارع “الريد لايت” يتكون من شبكة من صفوف بيوت الدعارة، حوالي 300 كابينة، تؤجرها فتاة الليل، وبها عادة نافذة أو فاترينة تضاء ليلاً بالضوء الأحمر. وهذا الشارع من أكثر المعالم جذباً للسياحة في أمستردام.

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