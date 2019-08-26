نادية لطفي توجه رسالة إلى رامي رضوان

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية الكبيرة ” نادية لطفي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا وجهت من خلاله رسالة إلى الإعلامي المصري ” رامي رضوان ” .

ومن خلال الرسالة أشادت الفنانة نادية لطفي بالحوار الذي أجراه رامي رضوان مع الفنان المصري ” لطفي لبيب ” في إحدى حلقات برنامج ” مساء dmc ” والتي عرضت منذ أيام على قناة ” dmc ” بعد تكريمه في المهرجان القومي للمسرح القومي .

وكتبت نادية لطفي قائلة : ” تهنئة إلى السيد المذيع المحترم رامي ونشكره على إتاحته الممتعة لرمز الفن والثقافة والخلق والإنسانية ونموذج للفنان كما يجب أن يكون في لقاء المبدع النجم لطفي لبيب ” .

وأضافت : ” ونتمنى أن يعاد هذا اللقاء للدراسة والاستمتاع بالمعلومات الثقافية الواسعة التي امتعنا بها الفنان الغالي .. وتهنئة بتكريمه بالقلوب من معجبيه .. المعجبة ناديه لطفي ” .

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ليأتي رد رامي رضوان على تلك الرسالة والذي أعرب عن مفاجأته بما كتبته عنه وسعادته الكبيرة حيث قام بنشر هذا المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” .

وكتب معلقا عليه : ” ياخبر أبيض ومبهج ومشرق .. أنا هبروزها في البيت دي .. نادية هانم لطفي ” .