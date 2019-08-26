- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:53 مساءً - انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صوراً لتمثال الفنانة الراحلة ليلى مراد بشاطئ الغرام في مدينة مرسى مطروح، والذي قوبل بهجوم شديد وحالة من السخرية الكبيرة نتيجة ما بدا عليه من تشويه للفنانة الكبيرة.
وأثارت الصور المنتشرة ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين انتقدوا التمثا، لافتين الى أن شكله مرعب ويشوه صورة النجمة القديرة.
ويقف تمثال ليلى مراد بمدخل مسرح شاطئ الغرام، ضمن التطويرات التي تسعى المحافظة لتنفيذها في الشواطئ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام يثير السخرية على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.