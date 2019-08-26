شاهدوا.. تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام يثير السخرية على مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:53 مساءً - انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صوراً لتمثال الفنانة الراحلة ليلى مراد بشاطئ الغرام في مدينة مرسى مطروح، والذي قوبل بهجوم شديد وحالة من السخرية الكبيرة نتيجة ما بدا عليه من تشويه للفنانة الكبيرة.

وأثارت الصور المنتشرة ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين انتقدوا التمثا، لافتين الى أن شكله مرعب ويشوه صورة النجمة القديرة.

ويقف تمثال ليلى مراد بمدخل مسرح شاطئ الغرام، ضمن التطويرات التي تسعى المحافظة لتنفيذها في الشواطئ.

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