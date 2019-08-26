ضابط إيراني يتعدى على امرأة عراقية بالضرب في المطار

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:53 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطنة عراقية من مدينة النجف في الخمسينات من عمرها ويظهر على وجهها آثار شديدة للضرب وخاصة عينها اليمنى .

وروت المرأة العراقية تعرضها للضرب والسب من قبل ضابط إيراني يحمل رتبة ملازم أول في مطار مشهد بإيران يوم الأحد الماضي الموافق 18/8/2019 .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أفراد عائلة المرأة المعتدى عليها قوله إنها تعرضت للضرب بجهاز اللاسلكي من قبل عنصر أمني بمطار مشهد بسبب محاولتها إسعاف مسافرة خليجية أغمي عليها .

وصرح ” أحمد الصحاف ” المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار ” مشهد الإيراني ” على يد ضابط يعمل في المطار .

وناشد مواطنون عراقيون رئيس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة التدخل وإرسال رسالة احتجاج إلى الحكومة الإيرانية وطلب الاعتذار ومعاقبة الضابط الذي اعتدى عليها .. واحترام الرعايا العراقيين في إيران ومعاملتهم بالمثل كما تفعل حكومتهم .

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