لاميتا فرنجية بإطلالة ساخنة بمايوه احمر!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:53 مساءً - يعرف عن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جرأتها في الصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تظهر بإطلالات جريئة خاصة في الفترة الاخيرة. وفي جديدها فقد نشرت لاميتا فرنجية صورة جديدة ظهرت فيها بمايوه باللون الاحمر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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