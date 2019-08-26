هشام عباس يحيي الليلة الثامنة من مهرجان القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل الفنان المصري هشام عباس الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان القلعه للموسيقي والغناء في دورته الـ28، والتي تقام على مسارح خاصة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقدم عباس خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيه منها: “يا أنا يا أما مفيش، وانا أعمل إيه، عمال يحكي لى عنها، عيني، تعالى، زمان وأنا صغير، شوفي، حبيتها، حلال عليك، تتر مسلسل حمادة عزو، ناري نارين، فينه”، وغيرها التي تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء.

الفنان المصري فاجأ جمهوره بغناء أحدث أغنياته “شاري بالغالي”، لتكون أول مرة يقدم أحدث أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في أكتوبر المقبل لايف على المسرح.

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يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، يعقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم كل من المطرب علي الحجار، والمطرب محمد الحلو، والمطربة نادية مصطفي، ورئيس مهرجان الموسيقى العربية دكتورة جيهان مرسي.

كما أحيا أولى فقرات المهرجان فرقة كايرو استبس والمطرب علي الهلباوي، وانهت الفقرات مطربة الأوبرا مي فاروق.