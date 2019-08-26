ندوة سمير صبري في قصر السينما.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقام “قصر السينما” ندوة للفنان المصري سمير صبري ضمن برنامج “نجم وندوة”، الذي يقيمه القصر عقب تجديده، وذلك مساء الأحد 25 أغسطس، بمقر القصر في حي جاردن سيتي.
شهدت الندوة، التي أدارها الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر، حضور كبيرمن محبي الفنان الكبير، وأصدقائه من نجوم الفن مثل المنتج محسن علم الدين، والمخرج مجدي أحمد علي.
وتحدث سمير صبري خلال الندوة عن مشواره في عالم التمثيل والغناء والتقديم، والفرق بين السينما سابقًا والسينما الآن، وعن معظم الأعمال مع الفنان عبد الحليم حافظ والمخرج مجدي أحمد علي، وبعدها كرم القصر الفنان المصري بإهدائه شهادة تقدير.
وعقب انتهاء الندوة عُرض فيلم “وبالوالدين إحسانا”، انتاج عام 1976، وهو من بطولة فريد شوقي، وسمير صبري، وسهير رمزي، وكريمة مختار، ومن إخراج حسن الإمام.
وسمير صبري ممثل مصري عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
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