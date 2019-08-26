وقف تامر أمين عن العمل.. وهذا أول تعليق له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين منع الإعلامي المصري تامر أمين، مقدم برنامج “آخر النهار” الذي يعرض على قناة “النهار”، من ممارسة النشاط الإعلامي في أي وسيلة إعلامية لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة.

التقابة قالت في بيان لها أن تامر أمين غير مقيد بجداول النقابة، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٩٣ لسنه ٢٠١٦ الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقاً للمادتين ٢، ١٩ من قانون النقابة المشار إليه.

نقابة الإعلاميين قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار، وأبلغت إدارة قناة “النهار” بمنع تامر أمين من الظهور أو ممارسة النشاط الاعلامي لمخالفته القانونية أو المهنية.

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النقابة قررت أيضا التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.

وفي أول تعليق له على هذا القرار، قال تامر أمين إنه تم إبلاغه بقرار وقفه عن ممارسة النشاط الإعلامي من قبل نقابة الإعلاميين؛ وذلك لعدم إنهاء إجراءات قيده في جداول النقابة.

وأكد أنه سيتوجه لمقر النقابة لإنهاء إجراءات القيد، وأنه من المقرر أن يستأنف عمله ببرنامجه على قناة النهار، في الموعد المُحدد.