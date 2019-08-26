مروى اللبنانية تقف على المسرح في «ع الداون لوود»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة اللبنانية مروى للوقوف على المسرح من أجل بطولة مسرحية موسمية جديدة للمخرج حسام الدين صلاح الذي قدمت معه العام الماضي مسرحية “حريم السلطانة”، والعمل المسرحي يحمل اسم “ع الداون لوود”.

النجمة اللبنانية قالت في تصريحات صحفية أنها سعيدة بهذه التجربة المسرحية الجديدة وبالتعاون مع مخرج كبير بقيمة حسام الدين صلاح الذي وعدها بتقديمها بشكل مختلف عما قدمته من قبل على المسرح، مشيرة إلى ان المسرحية تحمل اسم “ع الداون لوود” وهى مسرحية كوميدية وتقدم اكثر من تابلوه استعراضي وسوف يحمل العديد من المفاجآت.

وكانت مروى قد استأنفت نشاطها الفني قبل شهرين بعد انقطاع لظروف شخصية الزمتها بالتواجد في بيروت عدة أشهر، عادت بعدها لتشارك في العديد من الأنشطة الفنية والحفلات خاصة العديد منها بالساحل الشمالي خلال الاسبوعين الماضيين.