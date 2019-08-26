"ستموت في العشرين" فيلم سوداني في مهرجاني فينيسيا وتورنتو

يشارك الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبوالعلا، بكل من مهرجاني فينيسيا وتورنتو المقبلين، حيث يُقام العرض العالمي الأول للفيلم ضمن قسم أيام فينيسيا بالدورة الـ76 من المهرجان في الفترة من 28 أغسطس/آب حتى 7 سبتمبر/أيلول، ثم يشارك الفيلم أيضاً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي "5 - 15 سبتمبر/ أيلول".

وقال منتج الفيلم محمد حفظي لـ"العين الإخبارية" إن "ستموت في العشرين" هو سابع فيلم روائي بتاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبوالعلا، واشترك في تأليفه مع يوسف إبراهيم، وهو من بطولة مصطفى شحات وإسلام مبارك ومحمود السراج وبونا خالد وطلال عفيفي، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك وترانزيت فيلمز لـحسام علوان وشركات أخرى.

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والفيلم مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب السوداني المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر، سليمان، وتبدأ رحلة مزمل مع سليمان دون أن تفارقه مخاوفه من كابوس الموت القريب.

ويشارك "فيلم كلينك" للمنتج حفظي بفيلم آخر في مهرجان تورونتو ضمن قسم اكتشاف، وهو الروائي الطويل "بعلم الوصول" للمخرج المصري هشام صقر وبطولة النجمة بسمة.

السينما السودانية شاركت العام الماضي بمهرجان فينيسيا أيضا خلال أسبوع النقاد، عبر فيلم "أكاشا" للمخرج السوداني حجوج كوكا، وهو قصة حب استثنائية وساخرة في زمن الحرب الأهلية السودانية، حيث يتحدث عن المعاناة والمقاومة واستمرارية الحياة تحت الحرب.



