"الجونة السينمائي" يمنح محمد هنيدي ومي مصري جائزة "الإنجاز الإبداعي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تكريم الممثل المصري محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال فعاليات نسخته الـ3 التي تُقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول، بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعي.
وقالت إدارة المهرجان، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إنَّ الجائزة خُصِّصت للسينمائيين الذين تركت أعمالهم علامة لا تُمحى.
محمد هنيدي (54 عاماً) صاحب رصيد سينمائي كبير، وهو أحد أبرز نجوم الكوميديا في العالم العربي، ومن أشهر أفلامه: إسماعيلية رايح جاي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، عسكر في المعسكر، وش إجرام، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، تيتة رهيبة، وأمير البحار.
أما مي مصري (60 عاماً) فنشأت في لبنان وهي أحد أعلام السينما الفلسطينية، وأخرجت أفلام عدة منها: أطفال جبل النار، امرأة في زمن التحدي، كما أنتجت عددًا من الأفلام الوثائقية مثل: رهينة الانتظار وأرض النساء.
الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي تهدف لجمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.
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