جنيفر لوبيز متوهجة في احتفالية فيلمها الجديد

خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الانظار خلال حضورها الاحتفالية الخاصة بفيلمها الجديد “Hustlers “، في لوس انجلوس.

اختارت “لوبيز” البالغة من العمر 50 عاماً فستاناً طويلاً حمل توقيع دار أزياء Zimmermann، ونسقت معه قبعة من نفس القماش، وانتعلت حذاءً ذهبياً.

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بدت لوبيز بهذه الاطلالة في منتهى الجمال من رأسها حتى أخمص قدميها.

نذكر ان فيلم “Hustlers” سيبدأ عرضه في صالات السينما في 13 ايلول/سبتمبر المقبل وهو من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، بطولة جنيفر لوبيز، كاردي بي، جوليا ستيلز، مادلين بروير، كيكي بالمر، فرانك ويلي وغيرهم.

أحداث الفيلم مقتبس من مقالة نشرت في مجلة نيويورك، عن مجموعة من الفتيات المحتالات يقررن التعاون معًا من أجل قلب الطاولة على عملائهم السابقين.