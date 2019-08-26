مفاوضات مع نيللي كريم للمشاركة في "البعض لا يذهب للمأذون"

دخل القائمون على فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" فى مفاوضات مع النجمة نيللى كريم لتقديم دور البطولة أمام كريم عبد العزيز، وينتظر صناع الفيلم قرار نيللى النهائى بعد إبداء موافقتها على المشاركة بشكل مبدئى خاصة بعد نجاحها الكبير مع كريم عبد العزيز فى فيلم "الفيل الأزرق" بجزئيه الأول والثانى

ويعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبد العزيز، ويتم الاستقرار على فريق العمل بالكامل الشهر المقبل، استعداداً لانطلاق التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويشارك فى بطولة العمل كل من بيومى فؤاد ومحمود حميدة وماجد الكدوانى للمخرج أحمد الجندى وتأليف أيمن وتار.

يشار إلي أن نيللى كريم يعرض لها حالياً فيلم " الفيل الازرق 2" للنجم كريم عبد العزيز محققا نجاحا كبيرا منذ عرضه فى السينمات، ووصلت ايراداته الي 88 مليون جنيه، بعد 32 يوم من عرضه، وشارك فى بطولته هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وأخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.

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