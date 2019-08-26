محمد رمضان يحتفل بتحقيق قناته على "يوتيوب" 2 مليار مشاهدة

احتفل النجم محمد رمضان، بتحقيق قناته على موقع "يوتيوب" لأكثر من 2 مليار مشاهدة.

ونشر رمضان صورة، عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام" كتب فيها: "أول فنان مصري قناته الرسمية على يوتيوب، تتخطى الـ2 مليار مشاهدة، 2 مليار مشاهدة على قناتي على يوتيوب، الحمد لله، ثقة في الله نجاح دايمًا".

وأحيا النجم محمد رمضان حفل غنائى لأول مرة فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، حفلا غنائيا، بالساحل الشمالى، بحضور حوالى 50 ألفا من محبيه.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :