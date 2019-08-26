جدل علي السوشيال ميديا بسبب قميص الفنان محمد رمضان

أثار قميص الفنان محمد رمضان، «الشفاف» الذي ظهر به في حفلة الأخير الذي أقيم في بورتو جولف بالساحل الشمالي، جمهور مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من أعتبره تشبه بالنساء ومنه من عبر عن سعادته بالأشكال الفنية التي يختارها رمضان لإبهاء الحضور.

وكان رمضان قد اختار لإطلالته خلال الحفل قميص أسود شفاف يكشف عن ملامح جسده كاملة، وهو الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات ووصفه البعض بالغربية وغير المناسبة، ووصفها البعض الأخر بأنه استمرار في عرض جسده خاصة أنه يتعمد الظهور بصدر عاري في كل أغانيه والحفلات التي قدمها.

وفي نهاية الحفل حرص رمضان، على توجيه الشكر لجمهوره علي طريقته، وقام بالسجود على المسرح وسط هتاف محبيه بنفس القميص العاري وهو ما جعل الجهوم عليه مضاعف.

وهذه ليست المرة الأولي التي يرتدي فيها رمضان قميص شفاف فقبلها بأيام قليلة ظهر رمضان بحفل زفاف نجل شقيق المنتج أحمد السبكي بقميص مشابه لتبدأ مواقع التواصل في مهاجمته ليستغل هذا الهجوم ويقرر الظهور بقميص مشابه بالحفل.

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من ناحية أخرى، احتفل محمد رمضان بتخطي أربع أغاني له المئة مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي “نمبر وان”، والملك، ومافيا، واللهو الخفي”.يذكر أن آخر أغاني محمد رمضان كليب «إنساي» الذي يجمعه مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وحق نجاحا كبيرا، بعد أن تم طرحه على «يوتيوب» يوم 18 يوليو الجاري، وتجاوزت حاجز 77 مليون مشاهدة، حيث حققت 78 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

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