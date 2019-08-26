"آية عبد الرؤوف تستعد لطرح أغنيتين جديدتين بعد نجاح "مش راجل

تعيش المطربة آية عبد الرؤوف حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، الأولى ستكون أوائل شهر سبتمبر، والثانية بعدها أسبوعين.

الأغنية الأولى تحمل عنوان «مكدبش عليك»، وهي من كلمات مدحت المصري وألحان أحمد جويلي وتوزيع محمد عاطف الحلو، والأغنية الثانية بعنوان «قراري الأخير» وهي من كلمات محمد عمر وألحان زوما وتوزيع زوما خليل وتوزيع يوسف حسين.

ويعد آخر أعمال آية عبد الرؤوف، أغنية «مش راجل»، التي طرحتها غي فبراير الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الحب 2019، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوي، وتوزيع محمد عاطف الحلو،

وتقول كلماتها: «في ألف سلامة روح فارق وبالتوفيق.. يسهلك متشغلش بالك بيا.. زمان كنت وبقيت ولا تعني ليا شيء.. عشان صورتك بقت في عنيا مش هي.. وهزعل ليه مفيش ولا حاجة تستاهل دي صعب دموعي تنزل مني بالساهل.. وتنزل ليه عشان واحد ملوش كلمة أقولك حاجة نشدل كمان ومش راجل».

قد يهمك أيضاً :