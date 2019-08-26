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مهرجان الجونة السينمائي يطرح البوستر الرسمي لدورته الثالثة

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القاهرة - لايف ستايل

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، البوستر الرسمي للدورة الثالثة من المهرجان.

وذكر الحساب في تدوينة نشرها عبر موقع "إنستجرام"، أمس الأحد: "الكشف عن البوستر الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي 2019، والذي يعكس مزيج من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما".

وأضاف: "يكرم مهرجان الجونة السينمائي ماضي ومجد صناعة السينما، ويسلط الضوء على الحاضر".

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وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 19 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

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