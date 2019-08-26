ولاد رزق 2" يتصدر إيرادات السينما المصرية"

يتصدر فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز 75 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد أقل من 3 أسابيع على طرحه في دور العرض المصرية حيث انطلق في السينمات بدءًا من يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، ليصبح الفيلم الرابع الذي تتخطى إيراداته 75 مليون جنيه هذا العام الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا فى معدل الايرادات التي تحققها الأفلام.

ويعد "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى، أول فيلم تتخطى ايراداته 75 مليون جنيه بعد طرحه في موسم عيد الفطر الماضي واستطاع الوصول إلى إجمالى إيرادات 80 مليون جنيه، ثاني الأفلام التي تخطت 75 مليون في شباك التذاكر هو "الممر" للنجم أحمد عز وإخراج شريف عرفة والذي طرح مع "كازابلانكا" في نفس الموسم.

وفي موسم عيد الأضحى الجارى تخطى فيلمين كذلك حاجز الـ 75 مليون جنيه ايرادات وهما "الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز وإخراج مروان حامد والذي حقق حتى الآن 88.5 مليون جنيه كأعلى فيلم حصدًا للإيرادات فىي تاريخ السينما، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، لتكون هذه الأفلام هي الأكثر تحقيقاً للإيرادات فىي التاريخ والمفارقة أن جميعها عرضت هذا العام 2019.

قد يهمك أيضاً :