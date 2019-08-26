شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الأفلام المشاركة بمهرجان الجونة في دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة وتضم أفلام 1982 و ا[ب وآدم وأغنية بلا عنوان وبابيشا وحلم نورا وستموت في العشرين وسيدة النيل وعيد القربان والفتاة ذات السوار، كما تضم المسابقة أفلام لارا والمرأة الباكية.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية فتضم أفلام 143 طريق الصحراء، امة الطفل الواحد، حديث عن الاشجار، عائلة منتصف الليل، كابل مدينة في الريح، وكانينجهام، كونجو، ومحصن وواقع اخر.

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أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم آلة متوحش وامي وبين بين وخدمة التوصيل والرجل الذي لم يرغب في مغادرة المنزل وزلاجة مائية والسادس عشرمن ديسمبر، وسلام وسيلفي زين، وعمي ألوان وعنق الزجاجة وفريكة وغيرها.