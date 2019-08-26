- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المؤلف والمخرج والممثل المسرحي البحريني محمد عواد بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المؤلف والمخرج والممثل المسرحي محمد عواد الذي توفي عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.
وولد الفنان البحرينى محمد عواد في يوليو عام 1938 بمنطقة القضيبية في المنامة، وبدأ عواد حياته معلما للفنون قبل أن يؤسس فرقة المسرح الكوميدي عام 1968، وشارك عام 1970 في تأسيس فرقة المسرح البحريني التي تحولت لاحقا إلى مسرح أوال.
محمد عواد
ومن أهم أعمال الفنان الراحل مسرحيات مثل كرسي عتيق وإذا ما طاعك الزمان والمغني والأميرة ويا ليل وبوخليل في الميدان والسوق وحليمة وغيرها.
كما شارك في المسلسل الكوميدى "سوالف أم هلال"، الذى ساعده في الانتشار بشكل أكبر، حيث أدى دور أبو هلال، كما شارك في مسلسلات أخرى مثل "حسن ونورالسنا" وعجائب زمان، وغيرهم.
محمد عواد 1
بالإضافة إلى توليه إدارة الفرقة المسرحية الوطنية بوزارة الإعلام عام 1981 وعين مشرفا لمراقبة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المؤلف والمخرج والممثل المسرحي البحريني محمد عواد بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.