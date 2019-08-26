اليابان تنافس على الأوسكار بفيلم "أنيميشن" يتحدى الطبيعة

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هشام لاشينالإثنين 2019/8/26 04:15 م بتوقيت أبوظبي
مشهد من الفيلم الياباني "Weather With You"
رشحت اليابان فيلم "أنيميشن" بعنوان "Weather With You" (الطقس معك) للمنافسة على جوائز الأوسكار الـ92 في 9 فبراير/شباط 2020 في فئة أفضل فيلم أجنبي.
والفيلم الجديد لهاياو ميازاكي، مخرج فيلم "Your Name" (اسمك)، يعد أول فيلم "أنيميشن" يتم اختياره ليمثل اليابان في هذه الفئة منذ فيلم "Princess Mononoke" عام 1998.
وبحسب "هوليوود ريبورتر" يصور الفيلم عناصر خارقة للطبيعة، من خلال متابعة الصبي المراهق "هوداك" الذي ينتقل من الريف إلى المدينة الكبيرة ليلتقي "هينا"، وهي شابة لديها القدرة على تغيير الطقس في وقت تعاني فيه اليابان من هطول أمطار غزيرة.
وتم اختيار الفيلم لتوزيعه في أمريكا الشمالية، كما ينافس على جائزة "القوس الإقليمي" في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي المقبل.
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