نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم غيابها عن الساحة الفنية؛ تحرص الفنانة المصرية نادية الجندي على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور أو تعليقات أو لحظات من حياتها.
ونشرت نادية الجندي مجموعة من الصور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام" وظهرت في الصور بإطلالة شبابية جدا، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وجاءت أغلب التعليقات مادحة لجمالها وإصرارها على الاستمتاع بالحياة رغم تقدم قطار العمر بها.
وكان من أبرز التعليقات "حبيبتي القمر، نجمة الجماهير بلا منازع"، و"أنتِ المرأة التي هزت عرش مصر"، كما علق عدد من المتابعين بكتابة الجمل الشهيرة التي جاءت على لسانها في عدد من أفلامها مثل "خالتي بتسلم عليكي" و"سلملي على البتنجان".
يذكر أن نادية الجندي ولدت في مارس/آذار عام 1946، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون منها "الباطنية"، و"الضائعة"، و"حكمت فهمي".
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