رئيس مهرجان الجونة: نسعى لإحداث طفرة في صناعة السينما المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنها تسعى لإحداث طفرة في صناعة السينما المصرية، وذلك ضمن الإعلان عن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان والمقررة خلال الفترة 19-27 سبتمبر المقبل.

وكانت الإدارة استقرت على الصورة النهائية لأفيش الدورة الثالثة، ونشرتها عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "فيسبوك".

وأكدت إدارة المهرجان أن الملصق يعكس مزيجا من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما ويكرم ماضي صناعة السينما ومجدها ويسلط الضوء على الحاضر.

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وقال أمير رمسيس، رئيس مهرجان الجونة، لـ"العين الإخبارية": "تهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم من دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام".

وأضاف رمسيس: "يتنافس في هذه الدورة 80 فيلما ولا توجد منافسة مع مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن نسعى إلى إحداث تكامل وطفرة في صناعة السينما في مصر".

ومن المقرر أن تعقد إدارة مهرجان الجونة مؤتمرا صحفيا، الإثنين، للإعلان عن التفاصيل النهائية للدورة الجديدة.