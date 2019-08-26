10 أفلام تحصد أعلى الإيرادات في بوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظيت سينما بوليوود بعام مثير على صعيد الأفلام السينمائية المطروحة منذ بدايته، والتي شارك بها عدد من أبرز نجوم ونجمات السينما الهندية.

وقام موقع "بوك أوفيس إنديا"، بجمع إحصائية الأفلام الـ10 الأعلى تحقيقا للإيرادات منذ بداية عام 2019 الجاري، وقد بدأها بفيلم "كبير سينج"، للنجم الكبير شاهيد كابور، والذي حقق إيرادات منذ طرحه في يونيو/ حزيران الماضي بلغت 38,5 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم النجمة الصاعدة "كيارا أدفاني" و"نيكيتا دوتا" و"أرجان باجوا" و"سوريش أوبراي"، ويخرجه المخرج "سانديب ريدي فانغا"، ويعد الفيلم نسخة معاد إنتاجها من فيلم Telugu، وتدور أحداثه حول طبيب جراح شاب يتسبب في ضياع مستقبله وتدمير حياته بسبب إدمانه لشرب الخمور، بعد أن فقد الفتاة التي يحبها لإجبارها على الزواج من غيره.

وفي المركز الثاني جاء فيلم Uri - The Surgical Strike، للنجم "فيكي كوشال"، والنجمة الشابة "إليامي جوتام"، والذي حقق إيرادات منذ طرحه بصالات العرض في يناير/ كانون الأول الماضي بلغت 34 مليون دولارا.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "فيكي كوشال"، كل من "موهيت راينا" و"باريش روال" و"كيرتي كولهاري" ويخرجه المخرج "أديتيا دهار"، وتدور أحداثه في إطار درامي حول العديد من الأحداث المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الجيش الهندي بمدينة "أوري" عام 2016.

وحل في المركز الثالث فيلم Bharat للنجم سلمان خان والنجمة كاترينا كيف، والذي حقق إيرادات منذ طرحه في يونيو/ حزيران الماضي بلغت 27,5 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين الكبيرين، كل من "ديشا باتاني" و"سونيل غروفر" و"تابو"، وهو من إخراج "علي عباس ظفار".

واستوحيت أحداث الفيلم من الفيلم الكوري الجنوبي Ode to My Father، وتدور أحداثه حول رحلة حياة رجل من سن الـ8 حتى بلوغه الـ70 من عمره، والذي كان شاهدا على يوم استقلال الهند عن الحكم البريطاني.

وفي المركز الرابع جاء فيلم Kesari للنجم "أكشاي كومار" الذي يستعد قريبا لطرح فيلمه الجديد mission mangal، وحقق فيلم Kesari أرباحا منذ بداية العام بلغت نحو 21 مليون دولار منذ طرحه في مارس/ آذار الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "أكشاي"، النجمة "بارنيتي تشوبرا" و"إدوراد سوننبليك" و"مير سروار" و"ترواج كايفون"، وهو من إخراج "أنوراج سينج".

وتدور أحداث الفيلم حول معركة "سارجارهي" التي دارت في عام 1897 وشهدت تصدي 21 جنديا من كتيبة للقوات السيخية الهندية البريطانية، لهجوم جيش مكون من 10 آلاف فرد من أفراد قبائل "أوراكزاي باشتون".

وجاء في المركز الخامس فيلم Total Dhamaal للنجم "أجاي ديفجان"، والنجمة الكبيرة "مادهوري ديكسيت"، والنجم "أنيل كبور"، والذي حقق إيرادات بلغت حوالي 21 مليون دولار منذ طرحه في فبراير/ شباط الماضي.

ويخرج الفيلم المخرج "إندرا كومار"، ويعد الفيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام تحمل اسم Dhamaal، التي كان أول جزء منها بعنوان Double Dhamaal وطرح في عام 2011، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مقتبس من أحداث فيلم هوليوود "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World" الذي طرح في عام 1963.

وفي المركز السادس جاء فيلم Super 30، الذي يعد أحدث أفلام النجم "هيرثيك روشان"، والذي حقق إيرادات منذ طرحه منتصف يوليو/ تموز الماضي بلغت 19 مليون دولار.

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ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "هيرثيك روشان"، كل من "مرونال ثاكور" "بانكاج تريباثي" و"نانديش ساندو"، وهو من إخراج المخرج "فيكاس باهل".

ويعد الفيلم سيرة ذاتية لحياة عالم الرياضيات الهندي "أناند كومار"، وبرنامجه التعليمي المعروف باسم Super 30.

وفي المركز السابع جاء فيلم Gully Boy، للنجم "رانفير سينج" والنجمة "عليا باهات"، والذي حقق إيرادات منذ طرحه في فبراير/ شباط الماضي بلغت حوالي 18,7 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين الكبيرين، كل من "سيدانت شاتوفريدي" و"كالكي كويتشلن" و"فيجاي راز"، وهو من إخراج المخرجة "زويا أختار"، واستوحت أحداث الفيلم من نمط عيش المؤدين لأغاني الراب في شوارع الهند.

وحل في المركز الثامن فيلم De De Pyaar De للنجمة راكول بريت سينج والنجم أجاي ديفجان، والذي حقق إيرادات منذ طرحه في مايو/ أيار الماضي بلغت نحو 13 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين الكبيرين كل من "تابو" و"ألوك ناث" و"جيمي شيرجيل"، وهو من إخراج "أكيف علي".

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "أشيش"، وهو شخص مطلق في منتصف العمر، يقرر الزواج من شابة أصغر عنه في السن ويدخل في صراعات كوميدية بمجرد أن تعلم زوجته السابقة وأبناؤه بحقيقة هذا الزواج.

وفي المركز التاسع جاء فيلم Manikarnika - The Queen Of Jhansi، من بطولة "كانجانا رانوت"، و"أنكيتا لوخاندي"، وحقق إيرادات منذ طرحه في يناير/ كانون الثاني الماضي بلغت نحو 12,6 مليون دولار.

وبجانب النجمتين الكبيرتين، يشارك في بطولة الفيلم "جيسو سينجوبتا" و"أتول كولكارني" و"داني دينزونجيا" وهو من إخراج كل من "كانجانا رانوت" و"كريش".

والفيلم مستوحى من قصة حياة ملكة مدينة "جانسي"، المعروفة باسم "راني أوف جانسي"، والتي عاشت في الفترة بين 1828 و1858 وكانت واحدة من قادة حركة الانتفاضة الهندية في عام 1857.

وحل في المركز العاشر فيلم Luka Chuppi، للنجمة الشابة "كريتي سانون"، والذي حقق إيرادات منذ طرحه في مارس/ آذار الماضي بلغت 12,3 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم الشاب "كارتيك آريان" و"أبارس خورانا" و"بانكاج تريباثي" و"فيناي باثاك"، وهو من إخراج المخرج "لاكسمان يوتيكار".

وتدور قصة الفيلم حول مراسل تلفزيوني تقتحم حياته فتاة عنيدة وذات شخصية قوية ويضطر للتعايش معها، ثم يزداد الأمر سوءا حين تتفق عائلته مع عائلة الفتاة العنيدة على تزويجهما.



