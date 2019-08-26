انغام تهنئ زوجها احمد ابراهيم: الف مبروك

هنأت النحمة المصرية أنغام زوجها الموزع أحمد إبراهيم على فوزه بجائزة “جلوبال ميوزك أوردز” لأفضل توزيع أغنية عن أغنيته “حالة خاصة جدًا” التي غنتها ضمن ألبومها الأخير.

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ونشرت أنغام صورة لزوجها عبر حسابها الخاص على موقع أنستغرام” وقالت: “الف مبروك احمد إبراهيم جائزة مستحقه الميدالية الفضية ‏عن توزيع أغنية حالة خاصة جداً”.

نذكر ان الاشاعات كانت قد طالت انغام وأحمد إبراهيم مؤخراً حول خلاف وقع بينهما، إلا ان أنغام ردت على هذه الاشاعة بنشرها صورة جمعتها مع زوجها وارفقتها بالعبارة التالية: “مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ماهو دائماً إيده على كتفي وساندني“.

وكان خبر زواج انغام من احمد ابراهيم قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شباط الفائت. وقد أكدت انغام حينها الخبر برسالة عاطفية وجهتها الى زوجها بمناسبة عيد ميلاده.