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Aug 26, 2019
نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان صورة لابنها الأصغر “سالم ويست” وذلك على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، الذي يتابعه 146 ملايين مستخدم.
وظهرت كيم من دون مكياج بصورة طبيعية جداً وهي تحتضن طفلها Psalm مؤكدة الى أنه أفضل طفل على الاطلاق، متحدثة بأمانة الى أنه ينام طوال الليل وهادئ حتى الآن، متساءلة كيف حالفها الحظ الى هذه الدرجة؟
واستطاعت الصورة ان تحقق أكثر من 2.9 ملايين ما بين تعليق واعجاب في 6 ساعات فقط.
نذكر ان كيم متزوجة من كانييه ويست ولهما أربعة اطفال وهم نورث (5 أعوام)، سينت (3 سنوات)، شيكاغو (سنة واحدة) وسالم (ثلاثة أشهر).
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كردشيان تفاجئ المتابعين بهذه الصورة وتقول: حالفني الحظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.