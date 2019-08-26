أنغام تهنئ زوجها بالحصول على فضية جوائز "جلوبال ميوزيك"

القاهرة - لايف ستايل هنّأت النجمة أنغام زوجها الموزع أحمد إبراهيم بعد حصوله على الميدالية الفضية عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا" ضمن جوائز جلوبال ميوزيك". وكتبت أنغام عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام" مهنئة زوجها قائلة: "ألف مبروك أحمد إبراهيم جائزة مستحقة.. الميدالية الفضية ‏عن توزيع أغنية حالة خاصة جدا". يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها ‏الأخير "حالة خاصة جدًا"، الذي تعاونا فيه معًا Advertisements قد يهمك أيضاً : الموزع أحمد إبراهيم يعود لزوجته الأولى ياسمين عيسى إبراهيم ينفي شائعات الخلاف مع أنغام

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