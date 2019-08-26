شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس نجيب ساويرس: مهرجان الجونة ولد ناجحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة ـ إن المهرجان ولد كبيرا وناجحا، مؤكدا أن الفضل يعود للقائمين عليه وللسيد انتشال التميمي الذي وهب حياته للسينما.

وأشار نجيب إلى أن شعار سينما من أجل الإنسانية هو شعار دائم للمهرجان لانه حتى الأن تحدث الكثير من الانتهاكات الإنسانية حول العالم.

تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصرالله ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتي تتضمن الممثلة التونسية درة.

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وتهدف الدورة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.

يحضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس - مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان والمهندس خالد بشارة لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اوراسكم للتنمية مصر والسيد عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان والسيد إنتشال التميمي مدير المهرجان والفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.