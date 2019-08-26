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شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة تعلن سرقة حسابها على "فيس بوك": الحرامي حتى مش عارف يكتب إنجليزى كويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الراقصة الروسية جوهرة سرقت حسابها على موقع "فيس بوك" وانتحال شخص شخصيتها وذلك بعد نشر الصفحة بوست عن زواجها من رجل الأعمال "علاء حكيم"، أمس الأحد.
وكتبت جوهرة عبر خاصية ستورى فى حسابها الشخصى بموقع "أنستجرام": "ازاي بتابعوا الحساب ده ومصدقينه.. هذا الحرامي لم يجد حتي الكتابة باللغة الإنجليزية كيف تصدقون أن هذا أنا".
كما نشرت جوهرة صورة لحسابها الشخصى الوحيد على فيس بوك، مؤكدة أن هذا هو الحساب الوحيد لها، في حين أن صفحتها الأخرى يتابعها أكثر من نصف مليون شخص من بداية شهرتها فى مصر وتنشر عليها بشكل متتابع فيديوهات من حفلاتها ومن رحلاتها الشخصية وداخل منزلها.
ومن جانبه ، نفى رجل الأعمال علاء حكيم الخبر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا، "إن الأخبار المتداولة عن زواجى من الراقصة جوهرة مع احترامى وتقديرى للجميع غير صحيحة".
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